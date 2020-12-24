Как пандемия COVID-19 повлияла на безработицу в Казахстане

Количество занятого населения снизилась 0,7% в годовом выражении при увеличении числа безработного населения на 2,9%.

На рынке труда сохраняются негативные тенденции, что обусловлено последствиями ограничительных мер, предпринятых в связи с борьбой с распространением COVID-19. Об этом говорится в докладе Национального банка РК о денежно-кредитной политике страны за декабрь 2020 года, передает zakon.kz.

Безработица второй квартал подряд сохраняется на уровне 5%. Количество занятого населения снизилась 0,7% в годовом выражении при увеличении числа безработного населения на 2,9%. В структуре занятого населения наблюдалось сокращение как наемных работников (на 0,2%, г/г), так и самостоятельно занятого населения (на 2,1%, г/г), - говорится в докладе.

Вместе с этим в третьем квартале 2020 года наметилась некоторая позитивная тенденция: количество временно незанятого населения по сравнению с предыдущим кварталом существенно сократилось, но все еще находится выше докризисного уровня.

Так, если в первом квартале 2020 года количество временно безработных составляло 129 тыс. человек, во втором и третьем кварталах временно незанятыми оказались свыше 500 и 390 тыс. человек, соответственно.

Количество обращений населения в органы занятости в связи с ростом временно незанятого и безработного населения, по сравнению с периодами жесткого локдауна незначительно сократилось.

Самый высокий спрос был зафиксирован в июне 2020 года, когда численность обратившихся в органы занятости составила 92 тыс. человек, а в сентябре, на фоне частичного снятия ограничений и возобновления деятельности предприятий реального сектора, количество обращений опустилось ниже 70 тыс. человек.

Спад занятости в годовом выражении наблюдался во многих отраслях реального сектора . Самое существенное снижение отмечалось в услугах по проживанию и питанию (на 8,3%), искусстве, развлечениях и отдыхе (на 7,8%), где одновременно сокращается численность наемных работников и самозанятого населения.

Существенное снижение занятости в результате уменьшения наемных работников зафиксировано в деятельности по вспомогательному и административному обслуживанию (на 6,7%) и транспорте (на 5%), при этом самозанятое население в отраслях выросло.

Отрасли государственного сектора остаются стабильными в плане роста занятости, где растут наемные работники, но снижаются самозанятые (за исключением государственного управления, где отсутствует самостоятельно занятое население).

В отрасли информация и связь наблюдается рост численности наемных работников при одновременном сокращении занятости, что может свидетельствовать о перетоке самозанятого населения в категорию наемных работников на фоне ускорения экономической активности в данной отрасли.

Как отмечается в докладе, снижение занятости наблюдалось во всех регионах, за исключением Туркестанской области и городов республиканского значения.

Согласно оценкам Национального банка, на основе данных КС МНЭ, производительность труда за 9 месяцев 2020 года сократилась в условиях одновременного снижения валовой добавленной стоимости в экономике и занятости.

В строительстве, информации и связи, обрабатывающей промышленности, услугах по проживанию и питанию, деятельности по административному и вспомогательному обслуживанию зафиксирован рост производительности труда при положительной динамике добавленной стоимости в отраслях.

В сельском хозяйстве, образовании государственном управлении и электроснабжении рост производительности труда был отмечен в условиях увеличения занятости. В отраслях третьей группы наблюдалось снижение производительности труда.

В здравоохранении, финансовой и страховой деятельности, водоснабжении, операциях с недвижимым имуществом, прочих услугах снижение было результатом спада валового выпуска при росте занятости.

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