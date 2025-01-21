Жители Костанайской области стали меньше страдать от безработицы

Уровень безработицы в Костанайской области снизился на 4,6%. Ситуацию улучшили меры по обеспечению занятости населения: трудоустройство безработных, создание новых рабочих места, выдача грантов и кредитов, сообщает Zakon.kz.

По информации kstnews.kz, из-за сокращения безработицы, доходы населения выросли, а количество семей, которые получали адресную социальную помощь, сократилось на 40%. Если в 2023 году таких семей было 4 тысячи, то уже по итогам 2024 года – 2400.

За последние два года количество наемных работников в области выросло на 3%. Если сравнить с 2022 годом – количество наемных работников по области было 320 тыс. человек, то по итогам 2024 года их количество увеличилось до 329 тыс человек.

Идет работа и по поддержке малого и среднего бизнеса, а также работа по программе финансирования предпринимателей южных районов области под 1%. В прошлом году для жителей города Аркалыка, Амангельдинского и Джангельдинского районов выдали 27 кредитов. Большая их часть направлена на развитие сельского хозяйства.

Ранее стало известно, где в Казахстане больше всего безработных.

