Избила сына, на мороз выгнала дочь - так мама в Нур-Султане наказала детей
Семья взята на профилактический учет.
Фото : @jexenchat24 декабря 2020, 11:52
Жительница Нур-Султана жестоко решила наказать собственных детей за проступок, сообщает zakon.kz.
23 декабря в 21.20 часов в полицию обратилась неравнодушная женщина. Она сообщила, что ее соседка избила своего 6-летнего сына, а 8-летнюю девочку выгнала на улицу.
Сотрудниками полиции установлена 35-летняя жительница, которая пояснила, что таким методом, хотела наказать детей, которые без разрешения взяли прищепки у соседки поиграть. Семья взята на профилактический учет в ювенальной полиции ДП Нур-Султана, - отметили в ДП столицы.
На данный момент ситуация и все обстоятельства разносторонне изучаются сотрудниками полиции и органами опеки и попечительства Управления образования Нур-Султана для принятия объективного решения в отношении законных представителей.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5052027-33330679af02be7d678d6a3befa1c614
Сейчас читают