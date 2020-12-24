Избила сына, на мороз выгнала дочь - так мама в Нур-Султане наказала детей

Семья взята на профилактический учет.

Жительница Нур-Султана жестоко решила наказать собственных детей за проступок, сообщает zakon.kz.

23 декабря в 21.20 часов в полицию обратилась неравнодушная женщина. Она сообщила, что ее соседка избила своего 6-летнего сына, а 8-летнюю девочку выгнала на улицу.

Сотрудниками полиции установлена 35-летняя жительница, которая пояснила, что таким методом, хотела наказать детей, которые без разрешения взяли прищепки у соседки поиграть. Семья взята на профилактический учет в ювенальной полиции ДП Нур-Султана, - отметили в ДП столицы.

На данный момент ситуация и все обстоятельства разносторонне изучаются сотрудниками полиции и органами опеки и попечительства Управления образования Нур-Султана для принятия объективного решения в отношении законных представителей.

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