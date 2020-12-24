Парламент принял закон, защищающий потребителей от некачественных товаров

Продукцию, не прошедшую сертификацию, будут изымать с рынков.

Сенат принял в двух чтениях поправки в законодательство по вопросам технического регулирования, предпринимательства, совершенствования системы государственного управления и платежей, передает корреспондент zakon.kz.

Как отметил министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, закон позволит защитить потребителей от небезопасной продукции, но и внедрить механизмы поддержки отечественных товаропроизводителей, не оказывая на них избыточную нагрузку при осуществлении контрольных мероприятий.

Будет внедрен механизм оперативного реагирования при государственном контроле. Новшество в переходе от контроля субъектов к контролю объектов. Таким образом, будет проверяться сама продукция, а не производитель или продавец. Для этого вводится процедура отбора образцов небезопасной продукции с целью проведения лабораторных испытаний, - сказал глава Минторговли на пленарном заседании Сената.

По его словам, в целях пресечения обращения на отечественном рынке небезопасной продукции законопроектом в соответствии с Предпринимательским кодексом предусматриваются две меры оперативного реагирования: изъятие небезопасной продукции по результатам подтвержденных испытаний и запрет выпуска продукции в обращение, не прошедшей сертификацию.

Законопроект не предполагает тотального повсеместного контроля. Все будет отслеживаться в онлайн-режиме. Меры оперативного реагирования будут применять только при наличии неопровержимых доказательств, а запрет выпуска продукции в обращение будет действовать до момента устранения выявленных нарушений, - уточнил Султанов.

Также будут усовершенствованы процедура оценки соответствия и оцифровка процессов сертификации.

Для этого вводится понятие и прописываются права "владельца" сертификата соответствия, предусматривается проведение механизма фото-видео фиксации процесса испытаний, устанавливаются требования к наличию испытательной базы. На единой платформе будет сформирован Реестр технического регулирования, который впоследствии интегрируется с базами данных государственных органов и Евразийской экономической комиссии. В результате принятия данных мер будет сокращен рынок несертифицированной продукции, - добавил министр.

Следующая мера направлена на усиление технического регулирования в отраслях. Предусматривается переформатирование деятельности Экспертных советов при отраслевых государственных органах в целях качественного формирования переговорной позиции в рамках Евразийского экономического союза. Пересмотрен порядок разработки национальных технических регламентов и установлен правовой механизм создания для бизнеса системы добровольной сертификации.

Особое внимание уделено вопросу развития в Казахстане надлежащей лабораторной практики. Это даст толчок для признания в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) казахстанских протоколов испытаний. Данные нормы направлены на продвижение казахстанских товаров на внешние рынки, защиту конкурентных преимуществ отечественных производителей, профессиональное отстаивание позиций выгодных Казахстану, - подчеркнул глава ведомства.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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