В Казахстане налоговые льготы по НДС вступили в силу

Внесенные изменения в Налоговый кодекс направлены на поддержку отечественных товаропроизводителей.

Согласно внесенным изменениям и дополнениям в Кодекс РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) казахстанцам предоставлены дополнительные налоговые льготы по НДС, передает zakon.kz.

По информации Комитета госдоходов, новые нормы освобождают от НДС обороты по реализации следующих товаров, работ, услуг в Казахстане:

1. Реализации товаров, произведенных и реализуемых при осуществлении приоритетных видов деятельности на территории СЭЗ при одновременном соблюдении следующих условий:

- наличие договора (контракта) на поставку товаров с организациями, осуществляющими деятельность на территории СЭЗ;

- наличие документов, подтверждающих отгрузку товаров участнику СЭЗ;

- наличие документов, подтверждающих получение товаров покупателем – участником СЭЗ;

2. Оказании услуг назначенного оператора, оформленные едиными документами в соответствии с актами Всемирного почтового союза, по транзиту международных почтовых отправлений назначенных операторов других стран-членов Всемирного почтового союза через территорию Республики Казахстан;

3. Оказании услуг исключительно по осуществлению социально значимых перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском (сельском), пригородном, внутрирайонном, межрайонном (междугороднем внутриобластном) сообщении, а также трамваями.

Эти дополнения внесены в статью 394 Налогового кодекса.

Освобождение от НДС при импорте

Также Налоговым кодексом предусмотрено применение уполномоченными экономическими операторами (УЭО) отсрочки по уплате НДС на импорт при соблюдении определенных условий.

Согласно внесенным изменениям в Налоговый кодекс, освобождается от НДС импорт товаров, по которым изменен срок уплаты косвенных налогов в соответствии с пунктом 10 статьи 49 кодекса и исполнены требования, установленные статьей 457.

Порядок и условия применения освобождения от НДС при импорте товаров утверждаются уполномоченным органом.

При этом в случае нарушения порядка подтверждения экспорта товаров НДС на импортируемые товары подлежит уплате с начислением пени со срока, установленного для уплаты налога на импортируемые товары.

Таким образом, внесена поправка, предусматривающая освобождение от НДС на импорт для определенной категории налогоплательщиков НДС по которым применена отсрочка уплаты НДС на импорт при условии вывоза ранее импортированных товаров в государства члены-ЕАЭС, - отметили в КГД.

Применение дополнительного зачета по НДС

Согласно внесенным дополнениям в статью 411 Налогового кодекса перечень видов деятельности, по которым применяется дополнительный зачет по НДС дополнены следующими видами деятельности:

- подготовка хлопчатобумажного волокна, хлопка-волокна;

- производство дрожжей;

- производство шоколада, сахаристых кондитерских изделий, печенья и мучных кондитерских изделий длительного хранения при условии заключения налогоплательщиком соглашения в области развития агропромышленного комплекса;

- производство сахара из сахарной свеклы.

Как отметили в ведомстве, перечисленные изменения направлены на поддержку отечественных товаропроизводителей.

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