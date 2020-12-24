200 детей получили подарки от Президента в Алматинской области

Это ребята из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, из малообеспеченных и многодетных семей.

Новый год долгожданный праздник для детей. Аким Алматинской области вручил подарки от Президента Касыма-Жомарта Токаева. В связи с эпидемией коронавируса, охвативший мир, в целях сохранения здоровья и безопасности участвовали 7 детей, но всем остальным 193 подготовлены подарки, которые будут отправлены через отделения АО "Казпочта".

В ходе мероприятия были соблюдены все строгие карантинные меры.

Подарки от самого Президента получат около 200 детей Алматинской области. Это ребята из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, из малообеспеченных и многодетных семей, с особыми образовательными потребностями, инвалиды, а также одаренные дети, добившихся успехов в учебе, спорте, творчестве или общественной жизни.

Аким Алматинской области Амандык Баталов поздравил детей с Наступающим новым годом и пожелал дальнейших успехов и здоровья. Затем вручил подарки от Президента Касым-Жомарта Токаева.

В подарочных коробках дети получили, планшеты, поздравительные открытки от имени Президента РК, книги "Абай", "Казахские народные сказки", необходимую одежду, спортивные костюмы, игрушки, сладости и многое другое останутся ребятам на память.

По словам ребят, они очень благодарны за оказанное внимание.

Амандык Габбасович, от имени своих сверстников хочу пожелать всем здоровья. Пусть никто не болеет. Спасибо нашему Президенту за подарки.Уходящий год для нас был плодотворным, мы участвовали в конкурсах, соревнованиях. И достигли больших высот. Поздравляю всех с наступающим Новым годом, пусть он принесет самое лучшее, - сказал воспитанника детского дома "Айналайын" Константин Пономаренко.

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