Наставники детей-сирот будут проходить психологическую подготовку

В Казахстане вводится обязательное обучение наставников детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий закон 10 февраля 2025 года подписал глава государства.

В Министерстве просвещения сообщили, что обучение будет проводиться организациями по наставничеству за счет их собственных средств.

Институт наставничества, направленный на оказание индивидуальной поддержки детям, находящимся в организациях для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, был введен в Казахстане в 2024 году. Этот механизм будет способствовать подготовке воспитанников организаций образования к самостоятельной жизни, начиная с 10 лет.

Наставниками могут стать совершеннолетние граждане РК, соответствующие требованиям, предъявляемым к опекунам.

После прохождения обязательного обучения наставники получат сертификат, подтверждающий их квалификацию. Затем заключается официальный договор о наставничестве между наставником, органом опеки и попечительства, а также организациями образования.

Как отметили в министерстве, в дальнейшем наставничество станет важной частью системы поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и поможет повысить их шансы на успешную интеграцию в общество.

Согласно закону организация по наставничеству – некоммерческая организация, осуществляющая на безвозмездной основе на территории республики деятельность по организации наставничества над детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, находящимися в организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшими 10-летнего возраста.

Организация по наставничеству обязана:

оказывать консультативную помощь лицам, желающим стать наставниками;

осуществлять обучение лиц, желающих стать наставниками;

осуществлять подбор наставников для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших десятилетнего возраста;

оказывать правовую и психологическую помощь наставникам;

представлять ежеквартальный отчет о своей деятельности в орган, осуществляющий функции по опеке или попечительству;

обеспечивать конфиденциальность персональных данных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших десятилетнего возраста, а также наставников;

информировать организацию образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которой находится ребенок, орган, осуществляющий функции по опеке или попечительству, органы внутренних дел в течение двадцати четырех часов с момента установления факта смерти, жестокого обращения с ребенком, в том числе осуществления физического или психического насилия над ребенком, а также покушения на половую неприкосновенность ребенка, над которым осуществляется наставничество.

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