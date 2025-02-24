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Право

Наставники детей-сирот будут проходить психологическую подготовку

Школьники, ученики, школа, дети, буллинг, травля, задирание, жертва буллинга, школьный буллинг, издевательство, травля ребенка, травля детей, агрессивное поведение, буллинг среди учеников, буллинг среди детей, буллинг среди подростков , фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2025 11:47 Фото: pixabay
В Казахстане вводится обязательное обучение наставников детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий закон 10 февраля 2025 года подписал глава государства.

В Министерстве просвещения сообщили, что обучение будет проводиться организациями по наставничеству за счет их собственных средств.

Институт наставничества, направленный на оказание индивидуальной поддержки детям, находящимся в организациях для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, был введен в Казахстане в 2024 году. Этот механизм будет способствовать подготовке воспитанников организаций образования к самостоятельной жизни, начиная с 10 лет.

Наставниками могут стать совершеннолетние граждане РК, соответствующие требованиям, предъявляемым к опекунам.

После прохождения обязательного обучения наставники получат сертификат, подтверждающий их квалификацию. Затем заключается официальный договор о наставничестве между наставником, органом опеки и попечительства, а также организациями образования.

Как отметили в министерстве, в дальнейшем наставничество станет важной частью системы поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и поможет повысить их шансы на успешную интеграцию в общество.

Согласно закону организация по наставничеству – некоммерческая организация, осуществляющая на безвозмездной основе на территории республики деятельность по организации наставничества над детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, находящимися в организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшими 10-летнего возраста.

Организация по наставничеству обязана:

  • оказывать консультативную помощь лицам, желающим стать наставниками;
  • осуществлять обучение лиц, желающих стать наставниками;
  • осуществлять подбор наставников для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших десятилетнего возраста;
  • оказывать правовую и психологическую помощь наставникам;
  • представлять ежеквартальный отчет о своей деятельности в орган, осуществляющий функции по опеке или попечительству;
  • обеспечивать конфиденциальность персональных данных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших десятилетнего возраста, а также наставников;
  • информировать организацию образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которой находится ребенок, орган, осуществляющий функции по опеке или попечительству, органы внутренних дел в течение двадцати четырех часов с момента установления факта смерти, жестокого обращения с ребенком, в том числе осуществления физического или психического насилия над ребенком, а также покушения на половую неприкосновенность ребенка, над которым осуществляется наставничество.

Ранее мы рассказали, что в казахстанских школах появятся педагоги-профориентаторы.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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