На 25% повысят зарплату учителям с Нового года
Об этом сообщил Асхат Аймагамбетов.
Фото : etoday.kz24 декабря 2020, 15:05
Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов рассказал о повышении заработных плат педагогов, передает корреспондент zakon.kz.
В этом году стояла задача повысить заработную плату на 25%, мы эту задачу выполнили. В следующем году с января также будет повышена заработная плата всех педагогов еще на 25%. Следует отметить, что когда мы говорим о повышении заработной платы педагогов, то мы имеем ввиду не только учителей школ, здесь мы охватываем и педагогов детских садов, колледжей, педагогов системы дополнительного образования, - сообщил Асхат Аймагамбетов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.
По его словам, для педагогов также предусмотрены доплаты. В зависимости от категории учитель может получить от 30 до 50% от своего оклада.
Тамила Языкова, Нур-Султан
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5052056-a8921f1b1066da64e288c973c960810b
Сейчас читают