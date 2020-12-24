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На 25% повысят зарплату учителям с Нового года 

Об этом сообщил Асхат Аймагамбетов.

Фото : etoday.kz24 декабря 2020, 15:05

Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов рассказал о повышении заработных плат педагогов, передает корреспондент zakon.kz.

В этом году стояла задача повысить заработную плату на 25%, мы эту задачу выполнили. В следующем году с января также будет повышена заработная плата всех педагогов еще на 25%. Следует отметить, что когда мы говорим о повышении заработной платы педагогов, то мы имеем ввиду не только учителей школ, здесь мы охватываем и педагогов детских садов, колледжей, педагогов системы дополнительного образования, - сообщил Асхат Аймагамбетов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, для педагогов также предусмотрены доплаты. В зависимости от категории учитель может получить от 30 до 50% от своего оклада.

Тамила Языкова, Нур-Султан


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