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C 25 декабря супермаркетам и гипермаркетам разрешили работать круглосуточно в Нур-Султане

Заполняемость должна быть не более 30%.

Фото : inform.kz24 декабря 2020, 19:51

В Нур-Султане с 25 декабря гипермаркетам и супермаркетам, которые реализуют продовольственные товары с торговой площадью более 2 тыс. квадратных метров, разрешено перейти на круглосуточный режим работы, сообщает zakon.kz.

Разрешить объектам перейти на круглосуточный режим работы в преддверии новогодних праздников для недопущения сужения коридора и образования больших очередей поручил аким столицы Алтай Кульгинов.

В преддверии праздников всегда наблюдается увеличение людей в магазинах. Для того, чтобы не сужать коридор и не допускать образования больших очередей, в постановлении прописали новый график работы. Супермаркеты и гипермаркеты площадью более 2 тыс. квадратных метров не будут ограничены во времени работы. Заполняемость должна быть не более 30%. На местах руководители объектов должны организовать работу со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, - сказала главный государственный санитарный врач города Нур-Султан Жанна Пралиева.


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