В Нур-Султане разрешили работу кинотеатров

Функционировать они могут только со строгим соблюдением саннорм.

В Нур-Султане с 26 декабря согласно постановления главного санврача города Жанны Пралиевой разрешается работа кинотеатров со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, передает zakon.kz.

Разрешается работа кинотеатров с заполняемостью не более 30% от числа посадочных мест, рассадкой зрителей через два кресла по длине ряда и в шахматном порядке между рядами с соблюдением усиленных санитарно- эпидемиологических норм. График работы в будние, выходные и праздничные дни с 10:00 до 24:00 часов, без проведения акций. При установлении факта нарушения карантинных и ограничительных мер работа кинотеатров будет приостановлена, - сказала главный санитарный врач города Жанна Пралиева.

Кроме того, в преддверии праздничных дней расширяется время работы ресторанов, кафе, баров, столовых до 24ч – для недопущения скопления людей. При соблюдении условий по заполняемости не более 30 посадочных мест внутри помещения с соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров между крайними местами соседних столов и рассадки за одним столом не более 4-6 человек, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий.

За исключением объектов, расположенных в жилых зданиях, для которых график работы сохраняется до 22:00 часов.

При этом строго запрещается проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, в том числе новогодних утренников, корпоративов и других форм празднования.

При нарушении карантинных и ограничительных мер деятельность объектов будет прекращена.

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