Бойцы ММА устроили массовую драку во время турнира в Москве: вмешался ОМОН

Магомед Исмаилов и Владимир Минеев устроили массовую драку.

Чемпион AMC Fight Nights Global в среднем весе Владимир Минеев подрался со средневесом АСА Магомедом Исмаиловым во время турнира AMC Fight Nights Global Winter Cup, который проходит в Москве, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

После короткой словесной перепалки бойцы устроили потасовку, которая перешла в массовую драку. В инцидент была вынуждена вмешаться полиция.

Оба спортсмены получили рассечения и травмы носа. Об этом проинформировал Рамазан Исмаилов, брат Исмаилова.

Договоренность о драке? Если бы было что-то такое, то у Магомеда не потекла бы кровь и не был разбит нос. У Минеева тоже была сечка, — заявил он.

???????? Минеев и Исмаилов устроили массовую драку на Fight Nights. В клетку зашла даже полиция ????‍♂️



???? После одного из поединков турнира Минеев забрал микрофон и вызвал Исмаилова, обвинив Магу в трусости. Все закончилось массовой потасовкой прямо на месте ???? pic.twitter.com/hKvWZceqVm — Матч ТВ (@MatchTV) December 24, 2020

Исмаилов и Минеев ранее проводили поединок на турнире Fight Nights Global 90 в октябре 2018 года. Бой завершился вничью.

Всего на счету 34-летнего Исмаилова 17 побед, два поражения и одна ничья. 30-летний Минеев имеет в активе 14 побед, одно поражение и одну ничью.

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