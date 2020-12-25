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Бойцы ММА устроили массовую драку во время турнира в Москве: вмешался ОМОН

Магомед Исмаилов и Владимир Минеев устроили массовую драку.

Фото : Youtube25 декабря 2020, 07:59

Чемпион AMC Fight Nights Global в среднем весе Владимир Минеев подрался со средневесом АСА Магомедом Исмаиловым во время турнира AMC Fight Nights Global Winter Cup, который проходит в Москве, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

После короткой словесной перепалки бойцы устроили потасовку, которая перешла в массовую драку. В инцидент была вынуждена вмешаться полиция.

Оба спортсмены получили рассечения и травмы носа. Об этом проинформировал Рамазан Исмаилов, брат Исмаилова.

Договоренность о драке? Если бы было что-то такое, то у Магомеда не потекла бы кровь и не был разбит нос. У Минеева тоже была сечка, — заявил он.

Исмаилов и Минеев ранее проводили поединок на турнире Fight Nights Global 90 в октябре 2018 года. Бой завершился вничью.

Всего на счету 34-летнего Исмаилова 17 побед, два поражения и одна ничья. 30-летний Минеев имеет в активе 14 побед, одно поражение и одну ничью.


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