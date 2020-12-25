В Павлодаре завершили год волонтера, ознаменовав его продолжение

Сегодня государство создает максимально комфортные условия для того, чтобы волонтеры могли реализовывать свои социальные проекты, выделяются денежные средства на поддержку волонтерских инициатив, гранты на реализацию маленьких социальных проектов.

Павлодарцы подвели итоги этого непростого для волонтеров года, передает pavlodarnews.kz.

Как подчеркнула председатель ОЮЛ "Национальная волонтерская сеть" Вера Ким, во время карантина все павлодарские волонтеры объединились в большую команду, и каждый на своем участке помогал и поддерживал медиков, военных, полицейских, пожилых людей, а также тех, кто попал в непростую ситуацию.

Сегодня государство создает максимально комфортные условия для того, чтобы волонтеры могли реализовывать свои социальные проекты, выделяются денежные средства на поддержку волонтерских инициатив, гранты на реализацию маленьких социальных проектов, – объявила Вера Ким. – Я очень горжусь вами, вы большие молодцы. Не было ни одного мероприятия, где бы не отметили наших волонтеров. Сегодня говорить, что я волонтер, не только модно, но и престижно.

В свою очередь от лица руководства города заместитель акима Павлодара Светлана Гладышева выразила благодарность волонтерам за их добрые дела и самоотверженный труд во благо павлодарцев.

Вы укрепили культуру волонтерского движения, благотворительной деятельности, гражданской солидарности, – подчеркнула Светлана Гладышева. – Общенациональная инициатива Birgemiz за короткий срок выявила много ярких людей, которые в самый сложный период пандемии оказывали всемерную поддержку нуждающимся. Практически каждый стоял на передовой линии, иногда делая даже больше, чем государственные органы.

Светлана Гладышева призвала стать активными участниками "Марафона добра", который пройдет в следующем году под эгидой 30-летия независимости Казахстана.

Хочется, чтобы новый год принес все то, чего не хватало в этом году – реализацию намеченных планов и задач. С закрытием Года волонтера, с продолжением Года волонтера и с наступающим Новым годом! – поздравила замакима Павлодара.

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