На полигоне ТБО в Уральске налаживают производство плитки

По словам представителя компании-инвестора предприятия, главная проблема – это нехватка рабочего персонала.

В 2020 году местные власти утвердили новый тариф на сбор и утилизацию мусора, который стал почти в два раза выше прежнего.

Настаивая на повышении тарифа, первые руководители компаний, занятых санитарной очисткой города и содержанием полигона ТБО, поясняли, что им не хватает средств на модернизацию процесса работы. Территория города выросла и действующий тариф не покрывал всех транспортных и прочих расходов. Аким области Гали Искалиев посетил полигон ТБО в Уральске, чтобы увидеть, какие изменения произошли после повышения тарифа на вывоз мусора.

Руководитель ТОО "Green service" Батырбек Иксанов рассказал, что скоро исполнится два года, как они взяли городскую свалку под свое управление. Здесь было построено несколько линий по мусоросортировке. И совсем недавно открылся цех по переработке полиэтиленовых пакетов.

В день сюда привозят 180-200 тонн мусора. Из-за нехватки персонала на сортировочные линии идет лишь половина из привезенных отходов. Сортировщики выбирают из общей массы мусора до 3-х тонн нужных им отходов – это в среднем 800 килограммов ПЭТ-бутылей, 1 тонну макулатуры, 1 тонну стекла, и оставшееся – полиэтилен. Прочие отходы утилизируются на полигоне. Часть из выбранного вторсырья идет на переработку в Россию. Часть – остается в Казахстане, – пояснил Б.Иксанов.

По словам представителя компании-инвестора предприятия – ТОО "ICM Recaicling" Азамата Бисенова, главная проблема – это нехватка рабочего персонала. Так, на конвейерной ленте должны стоять 24 человека, по факту на линиях работают лишь 10-12 человек. Сортировочные цеха работают лишь в половину своей мощности.

Сейчас здесь взялись за переработку вторсырья: из полиэтиленовых пакетов и кварцевого песка в плавильной печи делают тротуарную плитку и бордюрный камень. В течение года, когда плитка пройдет все необходимые технические испытания и предприятие получит необходимые сертификаты на ее выпуск, здесь готовы будут начать ее производство на продажу. Производительность оборудования – 50 квадратных метров плитки в смену. Сырья предостаточно. Если бы были люди, то плавильную печь можно загрузить на 100%. Некому отбирать пакеты, и печь задействована лишь наполовину.

Рассказывая об улучшениях на полигоне, Бисенов отметил, что в этом году предприятие посадило на территории вокруг полигона 380 деревьев, чтобы улучшить экологическую обстановку. На полигоне за год не произошло ни одного крупного пожара, тогда как в 2019 году их было свыше 100. Еще в начале года предприятие закупило специализированную технику, которая не просто засыпает мусор землей, а прессует его, перемешивая с грунтом. В результате на свалке практически нет мусорных завалов – здесь все отходы распределены ровным слоем по поверхности земли, в них не скапливаются газы и, соответственно, не возникает возгорания.

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