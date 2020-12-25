Жителя Уральска лечили от онкологии, которой у него не было

Говорят, найти хорошего специалиста даже в городе почти невозможно. Поэтому большинство людей едут за рубеж.

В Западном Казахстане некому лечить местных жителей. В регионе огромный дефицит врачей. В поисках узких специалистов люди едут за границу. Только в этом году из региона на лечение выехало четыре тысячи западно-казахстанцев, передает zakon.kz.

По словам чиновников, они пытаются решать проблему. Но пока с каждым годом ситуация становится только хуже, сообщает телеканал Astana.

Так, житель Уральска Насип Байгалиев несколько раз обращался к врачам и все время ему ставили неправильный диагноз. После бесконечного лечения, ему приходилось ехать заграницу. Он даже судился с медиками, правда - безрезультатно.

Сказали либо саркома, либо что-то онкологическое, я в Самару поехал, мне сказали: иди, гуляй, ничего нет. Вот 12-й год гуляю. Ногу сломал, поставили растяжение, а оказалось перелом тараньей кости, хорошо Павленко - врач Саратовский, вывез меня и поставил ногу на место, рассказал Насип Байгалиев.

Качеством медицины недовольны и другие жители региона. Говорят, найти хорошего специалиста даже в городе почти невозможно. Поэтому большинство людей едут за рубеж.

Только в этом году, по данным погранслужбы КНБ, за границу на лечение выехали четыре тысячи западно-казахстанцев.

"У меня дочь серьезно больна. Аллергическое- это настолько проблемное заболевание. Мы практически всегда в Самаре, консультации, лечение оттуда. Здесь подсказать тяжело. - Если мы идем на бесплатное лечение, там ничего мы не получаем хорошего. А если идем за плату, то дерут в три шкуры", - рассказала еще одна жительница.

Чиновники от здравоохранения признают, с врачами в Западном Казахстане действительно беда. Специалистов просто не хватает. Дефицит кадров в регионе почти 250 человек. Особенно сложная ситуация в селах. Не привлекает туда медиков даже жилье и стабильная зарплата. В городе люди тоже работать не хотят. Оклады маленькие. За деньгами все идут в частные клиники.

У нас на сегодняшний день имеется дефицит врачебных кадров 245 единиц. Из них врачи общей практики 84 единицы дефицит, анестезиологи- ревматологи, акушеры гинекологи. К примеру, в пятой городской поликлинике вопрос нехватки кадров решили лишь частично. Привлекли сюда на работу пару травматологов, детского хирурга и невропатологов, сказал руководитель службы Управления здравоохранения ЗКО Ринат Хайруллин.

Но проблему это не решило. На сотни пациентов приходится всего 21 терапевт.

В итоге уральцы жалуются на очереди в лечебнице. Люди говорят, приема узкого специалиста иногда ждут неделями.

Всегда у населения возникает вопрос- куда деваются эти все выпускники. А они на самом деле приходят на работу- потом уходят в декрет, 3 года сидят декрете, как будто выпускники выпускаются, выпускаются, а дефицит полностью не перекрывается, поделился директор городской поликлиники №5 Тимур Аагалиев.

В этом году в регион прибыло 119 молодых медиков. Но не факт, что они останутся работать в Западном Казахстане. Чиновники обещают построить для них дома и общежитие. Правда пока только на словах. Если власти не примут мер, скоро лечить местных жителей будет просто некому.

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