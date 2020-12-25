Горячие новости
Читайте также

Сабина Алтынбекова вышла замуж

Об этом она сообщила в Instagram.

Фото : instagram/altynbekova_2025 декабря 2020, 13:28

Казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова вышла замуж, передает zakon.kz.

Завершаю этот год в статусе жены лучшего мужчины, - написала спортсменка у себя в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Sabina Altynbekova | S20 (@altynbekova_20)

Ранее пользователи соцсетей приписывали спортсменке отношения с бойцом MMA Куатом Хамитовым по прозвищу "Найман". Алтынбекова заявила, что не встречается с ним.

Волейболистка прославилась после молодежного чемпионата Азии в 2014 году. Фанаты из Китая прозвали ее "няшной".


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты