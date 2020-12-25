Сабина Алтынбекова вышла замуж
Об этом она сообщила в Instagram.
Фото : instagram/altynbekova_2025 декабря 2020, 13:28
Казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова вышла замуж, передает zakon.kz.
Завершаю этот год в статусе жены лучшего мужчины, - написала спортсменка у себя в Instagram.
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Ранее пользователи соцсетей приписывали спортсменке отношения с бойцом MMA Куатом Хамитовым по прозвищу "Найман". Алтынбекова заявила, что не встречается с ним.
Волейболистка прославилась после молодежного чемпионата Азии в 2014 году. Фанаты из Китая прозвали ее "няшной".
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