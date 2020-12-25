Об этом она сообщила в Instagram.

Казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова вышла замуж, передает zakon.kz.

Завершаю этот год в статусе жены лучшего мужчины, - написала спортсменка у себя в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sabina Altynbekova | S20 (@altynbekova_20)

Ранее пользователи соцсетей приписывали спортсменке отношения с бойцом MMA Куатом Хамитовым по прозвищу "Найман". Алтынбекова заявила, что не встречается с ним.

Волейболистка прославилась после молодежного чемпионата Азии в 2014 году. Фанаты из Китая прозвали ее "няшной".

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