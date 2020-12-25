Прогноз погоды на январь 

Прогноз на месяц следует использовать как консультативный.

Январь - самый холодный месяц в году, передает zakon.kz.

По многолетним данным при вторжении арктического воздуха с районов Сибири понижение абсолютной минимальной температуры воздуха возможно до -48-54°С, (например 5 января 1893г. в столице республики было зафиксировано -51,6°С, более ближняя дата рекорда – 10 января 1996г. -37,7°С ), а в южных областях до -30-43°С (29 января 1969г. на М Алматы отмечалось -30,1°С, более ближний рекорд – 21 января 2012г. -23,2°С), - сообщили в РГП "Казгидромет".

Максимальная температура воздуха повышается в отдельные годы до +3+9°С (9 января 1948г. в столице республики было +5,0°С, ближняя дата 08 января 2015г. +3,8°С ), в южной части Казахстана до +15+22°С (5 января 1940г. на М Алматы отмечалось +16,8°С, более ближняя дата абсолтного максимума на М Шымкент приходится на 04 января 2002г. +22,2°С).

Количество осадков в январе распределяется по территории Казахстана неравномерно. На большей части республики выпадает от 10 до 30 мм. В горных и предгорных районах юга, юго-востока и востока количество осадков увеличивается (до 40-82 мм). По историческим данным максимальное их количество отмечалось в 1969 году на М Чуулдак (214 мм), в столице республики рекорд был установлен в 1928 году и выпало 110 мм. Для сравнения в январе прошлого года за месяц выпало 10 мм, при норме 16 мм.

Согласно консультативному прогнозу в январе 2021 года температура воздуха ожидается около нормы – на большей части республики, ниже нормы на 1°С – в восточной части Казахстана.

Количество осадков на большей части республики прогнозируется около нормы, больше нормы – на крайнем западе республики, меньше нормы – на северо-западе, в центре, местами на севере и юге Казахстана.

В январе ожидаются несколько волн холода – в первой и третьей декадах.

Существенное понижение температуры воздуха следует ожидать во второй половине января, когда температура воздуха понизится: в северных, центральных и восточных регионах ночью до -25-35°С, местами до 39°С, днем до -20-27°С;на западе республики ночью до -20-27°С, днем до -10-20°С;в южных и юго-восточных регионах ночью до -15-25°С, местами -30°С, днем до -7-15°С, - сообщили в ведомстве.

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