Жена Кайрата Нуртаса стала Миссис Вселенной 2020

Голосование проходило с 1 по 24 декабря.

Жена казахстанского певца Кайрата Нуртаса - актриса Жулдыз Абдукаримова победила в конкурсе "Миссис Вселенная 2020", передает zakon.kz.

Об этом сообщается на странице конкурса в Instagram.

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Ранее об участии в международном конкурсе сообщила сама Абдукаримова.

Это конкурс, который позволяет продемонстрировать сочетание не только внешней, но и внутренней красоты, ум, раскрыть тонкий духовный мир. Главная цель мероприятия — поддержка женщин со всего мира. Из-за пандемии в этом году конкурс пройдет онлайн, - писала Жулдыз в начале декабря.

Голосование проходило с 1 по 24 декабря.

Миссис Вселенная - это ежегодный и престижный международный конкурс красоты. Принимают в нем участие женщины из всех стран мира - замужние, разведенные или овдовевшие - в возрасте от 18 до 55 лет.

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