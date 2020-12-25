Аферист выманил 6 млн у жителя Акмолинской области

Для предпринимателя подготовили целый спектакль.

Мошенник в СКО после тщательной подготовки выманил у предпринимателя шесть миллионов тенге, сообщает zakon.kz.

В конце ноября предприниматель из Акмолинской области разместил объявление о закупке льна. Прочитали объявление не только продавцы, но и мошенник.

Он подготовил образцы льна, передал предпринимателю на анализ, чтобы убедить его в качестве. Нанял несколько КамАЗов, которые в нужное время подъехали к одному из ТОО Есильского района.

Туда же пригласил предпринимателя. Вид готовых к погрузке КамАЗов рядом с сельхозформированием его успокоил, и он передал мошеннику шесть миллионов тенге.

Тот пообещал немедленно договорится с директором хозяйства о начале погрузки, и исчез. Ни покупатель, ни водители КамАЗов его так и не дождались. В ТОО, рядом с которым происходили события, человека с внешностью мошенника никто не знал. Обманутый предприниматель обратился за помощью в районный отдел полиции.

Данный факт был внесен в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса РК "Мошенничество". Оперативно-розыскные мероприятия заняли месяц. – Подозреваемый, 32-летний житель города Кокшетау, только в прошлом году покинул места лишения свободы, где отбывал наказание по той же статье УК РК. Какое-то время криминальный опыт помогал ему избегать встречи со стражами порядка. Тем не менее, в ходе служебной командировки есильские оперативники установили его местонахождение в городе Нур-Султане, — рассказал начальник Есильского ОП подполковник полиции Ерлик Еслямбеков.

Задержать мошенника помогли столичные полицейские. Подозреваемый содержится в следственном изоляторе. Установлена его причастность еще к двум фактам мошенничества на территории области. Ведется расследование.

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