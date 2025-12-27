Аферист выманил более 25 миллионов тенге у жителей Акмолинской области
Фото: Zakon.kz
Свыше 25 млн тенге потеряли жители Акмолинской области, поверив обещаниям лже-предпринимателя, сообщает Zakon.kz.
Как установило следствие, несколько месяцев назад 35-летний житель села Коргалжын запустил схему фиктивной продажи и установки фильтров для воды. Он предлагал людям якобы выгодные условия, убеждал оформлять товар в кредит и обещал скорый монтаж оборудования, передает Almaty.tv.
На уловку откликнулись жители Целиноградского и Коргалжынского районов, а также города Косшы. Деньги перечислялись, договоры подписывались, но после этого "продавец" пропадал, а обещанные фильтры так и не появлялись.
"В настоящее время по всем фактам проводится досудебное расследование. Следователи продолжают необходимые следственные действия, устанавливают обстоятельства произошедшего, а также выявляют других возможных потерпевших", – рассказала старший инспектор регионального ДП Алмагуль Турсымбаева.
В середине декабря казахстанский предприниматель избежал тюрьмы после массового отравления гостей в своем ресторане.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript