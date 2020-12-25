В казахстанских соцсетях распространяется фейк о вакцине с ВИЧ из Москвы

В сообщении говорится о вакцине ChAdOx1 n-CoV-19 хотя это продукт компании AstraZeneca, не имеет к Москве никакого отношения и к тому же в продажу еще не поступал.

В казахстанских соцсетях появилось сообщение о том, что вакцина от COVID-19 содержит возбудителей ВИЧ, малярии и еще ряд вредных веществ, сообщает zakon.kz.

В сообщении упоминается Москва, а дальше приводятся некие данные, что якобы только в столице РФ в день от коронавируса прививают порядка 30 тысяч человек. Но как пишет StopFake.kz, массовая вакцинация против этого заболевания там стартовала лишь 5 декабря. К 10 декабря общее число желающих получить препарат составило всего 20 тысяч человек. Фактически привить за пять дней успели не более шести тысяч человек при условии, что принимали их на 70 разных участках.

К тому же в фейковом сообщении говорится о вакцине ChAdOx1 n-CoV-19. Хотя это продукт компании AstraZeneca и не имеет к Москве никакого отношения.

Необходимо отметить и то, что этой вакцины пока и вовсе нет в продаже.

Полный состав вакцины от AstraZeneca нигде не публиковался, поэтому все рассылки с информацией об ингредиентах препарата вряд ли можно считать достоверными.

В открытом доступе есть полные отчеты о прошедших клинических испытаниях вакцины. В них не сказано, что у кого-либо из добровольцев в результате развились ВИЧ, малярия или другие серьезные заболевания. Напротив, полученные данные свидетельствуют о высокой эффективности препарата.

Авторы рассылки также утверждают, что вакцина включает в себя 157 дополнительных последовательностей ДНК-белков, назначение которых неизвестно, и ссылаются на некий патент США 8243718 B2. Он действительно существует. Его в 2003 году оформили разработчики японской компании Senju Pharmaceutical Co Ltd.

Эта фирма производит безрецептурные препараты, такие как капли для глаз, назальные спреи и другое. О какой-либо связи японской фармкомпании с AstraZeneca на официальном сайте Senju Pharmaceutical Co Ltd не сказано. На ресурсе AstraZeneca японский производитель также не упоминается. Таким образом, неясно, как этот патент связан с вакциной британской компании и каким именно образом он доказывает наличие в ней посторонней ДНК неизвестного назначения.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что изложенные в рассылке тезисы – лишь чьи-то умозаключения, не имеющие под собой достаточных оснований. Упомянутые патенты хоть и существуют, но никак не связаны с вакцинацией, технологией 5G и нанороботами для контроля человечества.

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