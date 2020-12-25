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Казахстанцы не хотят спиртного и конфет на Новый год

Самым желанным подарком, по их мнению, стали деньги.

Фото : dress-bg.techinfus.com25 декабря 2020, 22:44

Казахстанцы отказались от спиртного, конфет и деликатесов в качестве подарков на Новый Год, сообщает zakon.kz.

Согласно опросу, проведенному Первым каналом "Евразия", ни один респондент не ответил, что хотел бы получить подобный подарок от Деда Мороза.

Самым желанным, по мнению телезрителей, стали деньги. 43% проголосовавших ответили, что хотят найти под елкой именно их. 29% опрошенных решили, что хотят получить путевку в жаркие страны. 12% набрал вариант со смартфоном. И 4% опрошенных проголосовали за игрушки. Выходит, что если вы не успели купить подарок или не смогли определиться с выбором, то, скорее всего, деньги будут беспроигрышным вариантом.


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