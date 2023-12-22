Самыми желанными подарками на Новый год у россиян стали деньги

В России провели опрос на предмет самых желанных подарков на Новый год, сообщает Zakon.kz

По информации сервиса SuperJob на первом месте в рейтинге оказались деньги. За этот вариант ответа проголосовал каждый пятый опрошенный. 18 процентов респондентов назвали лучшим новогодним подарком путешествие, а семь процентов — электронику (смартфон, планшет, ноутбук, гаджет, девайс).

Шесть процентов россиян желают получить в презент сертификаты на обучение, курсы, а пять процентов - технику и инструменты для строительства и ремонта. По три процента респондентов проголосовали за украшение, часы и драгоценности, бытовую технику и электронику для дома, а также за товары для спорта и активного образа жизни.

Наряд, обувь или аксессуар, билеты в театр, кино или музей, алкоголь, обычную или электронную книгу внесли в топ подарков по два процента опрошенных. По одному проценту хотели бы получить косметику или парфюмерию, подарочный сертификат, посуду или кухонную утварь, компьютерные игры, подписку на электронные сервисы, товары для здоровья, мебель или предметы интерьера, деликатесы, сладости, чайные или кофейные наборы. 11 процентов россиян затруднились ответить, а восемь — выбрали вариант "другое".

Ранее специалист поделилась с корреспондентом Zakon.kz важными и необходимыми правилами для выбора презента.