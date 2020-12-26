Двухмесячного казахстанца спасли, доставив санавиацией из Омска в Нур-Султан
Состояние малыша стабильное.
Фото : kazembassy26 декабря 2020, 06:47
Бортом санавиации из Омска в Нур-Султан доставлен двухмесячный гражданин Казахстана, находившийся в критическом состоянии, сообщает zakon.kz.
Как сообщается на сайте посольства РК в РФ, рейс организовали министерства здравоохранения и иностранных дел РК.
До того, как малыша доставили в столицу, специалисты уже изучили диагноз и сразу по прилету начали интенсивное лечение.
Состояние пациента стабильное, без ухудшений. Медиками будет проведена полная программа лечения.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5052259-ff7fbe5b68a0929c9e0c9dc2a8d2af91
Сейчас читают