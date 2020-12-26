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Двухмесячного казахстанца спасли, доставив санавиацией из Омска в Нур-Султан

Состояние малыша стабильное.

Фото : kazembassy26 декабря 2020, 06:47

Бортом санавиации из Омска в Нур-Султан доставлен двухмесячный гражданин Казахстана, находившийся в критическом состоянии, сообщает zakon.kz.

Как сообщается на сайте посольства РК в РФ, рейс организовали министерства здравоохранения и иностранных дел РК.

До того, как малыша доставили в столицу, специалисты уже изучили диагноз и сразу по прилету начали интенсивное лечение.

Состояние пациента стабильное, без ухудшений. Медиками будет проведена полная программа лечения.


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