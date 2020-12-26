В Алматы убили мужчину перед входом в ночной клуб
Патрульная машина, которая ехала на место происшествия, попала в ДТП.
В Алматы в одном из увеселительных заведений, расположенном на пересечении улиц Сейфуллина-Шевченко произошло убийство, сообщает zakon.kz.
По предварительным данным, в заведений произошла драка. В результате одному из участников было нанесено смертельное ножевое ранение. Мужчина скончался от полученных травм.
На месте работает следственно-оперативная группа и криминалисты.
Подробности инцидента выясняются.
Одна из патрульных машин, которая ехала на место происшествия, попала в ДТП.
Патрульная машина ехала по Сейфуллина на юг и на повороте на улицу Шевченко столкнулась с Toyota Yaris. В свою очередь, Yaris ехал по улице Шевченко в западном направлении и проезжал на зеленый свет. После столкновения девушку, сидевшую за рулем Toyota, забрали в БСМП на осмотр, после чего вернули на место ДТП.
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