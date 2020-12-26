Как будут работать ТРЦ в праздничные дни в Нур-Султане

Столичным предпринимателям дали разъяснения.

В Нур-Султане предпринимателям разъяснили алгоритм работы на предстоящих выходных и в праздничные дни, сообщает zakon.kz.

В ходе онлайн встречи с бизнесом, организованной Палатой предпринимателей г. Нур-Султан, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля по г. Нур-Султан Айгуль Шагалтаева пояснила, что предстоящие воскресные дни — 27 декабря 2020 года и 3 января 2021 года не относятся к праздничным дням, соответственно, в эти дни запрещена работа торгово-развлекательных центров, торговых домов и торговых центров.

Согласно постановлению главного санитарного врача столицы от 24 декабря 2020 года, работа этих объектов разрешена в будние дни с 10:00 до 23:00, в субботние и праздничные дни с 10:00 до 20:00.

Что касается работы кинотеатров, деятельность которых разрешено возобновить с 25 декабря при условии соблюдения заполняемости не более 30% от общего количества посадочных мест до 24:00, то тем из них, кто расположен в ТРЦ, также в эти воскресные дни работать запрещено.

Отвечая на вопрос предпринимателей о том, как взаимодействовать в остальные дни ТРЦ и кинотеатрам в них, ведь первым разрешено работать до 23 часов, а вторым — до 24 часов, Айгуль Шагалтаева подчеркнула, что этот вопрос остается за предпринимателями, они могут решить его по взаимной договоренности.

Администрации кинотеатров и ТРЦ должны отрегулировать этот момент. Раньше сами бутики закрывались до 12 часов, но кинотеатры работали. Тоже самое. Вы можете решить это вместе с ТРЦ, – пояснила Айгуль Шагалтаева.

При этом она подчеркнула, что до 24 часов в кинотеатре должны закончиться все сеансы, он должен быть полностью закрыт.

Она также попросила по возможности сократить количество рекламы перед показом фильма, чтобы уменьшить время пребывания посетителей в зале.

Это также позволит вам провести больше сеансов. Между ними в обязательном порядке должна проводиться дезинфекция. Время на это вы должны определять с учетом используемого дезинфицирующего средства и вашей системы вентиляции, – сказала заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля по г.Нур-Султан.

Заместитель директора Палаты предпринимателей г. Нур-Султан Куанышбек Мукаш призвал предпринимателей неукоснительно соблюдать меры безопасности с учетом того, что столица на данный момент находится в так называемой «желтой» зоне.

Уважаемые рестораторы, у нас в городе есть запрет на проведение семейных, корпоративных и иных массовых мероприятий, поэтому, я предполагаю, что сейчас местная полицейская служба, департамент санитарно-эпидемиологического контроля вместе с мониторинговыми группами будут усиливать свою работу. Как мне известно, уже 12 материалов направлено в суд на приостановление деятельности нарушителей, в том числе крупных ресторанов. Поэтому я призываю вас всех с пониманием отнестись к ситуации, к требованиями департамента санитарно-эпидемиологического контроля. Позиция «Атамекена» по этому вопросу такова: мы злостных нарушителей защищать не будем. Наше руководство озвучило это на заседании Правительства, – подытожил Куанышбек Мукаш.

Напомним, что Палата предпринимателей г. Нур-Султан еженедельно организует встречи бизнеса города с представителями департамента санитарно-эпидемиологического контроля по вопросам соблюдения мер профилактики распространения коронавирусной инфекции.

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