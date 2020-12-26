Убийство перед входом в ночной клуб в Алматы. Что сказали в полиции?

Словесный спор перерос в конфликт.

В Департаменте полиции Алматы прокомментировали убийство перед входом в ночной клуб, передает zakon.kz.

Инцидент произошел в Алмалинском районе на пересечении улиц Сейфуллина и Шевченко.

В результате конфликта, возникшего между знакомыми, ножевые ранение получили двое: гр.А., 1991 года рождения и гр.А., 1992 года рождения. Один из пострадавших, к сожалению, от полученного ранения скончался на месте происшествия. Подозреваемый - гр.А., 1985 года рождения, задержан "по горячим следам", - сообщили в ДП.

В полиции отметили, что трое мужчин коротали время в одной компании. Словесный спор перерос в конфликт.

Факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 99 ч.2 УК РК. Производство по уголовному делу осуществляет Следственное Управление ДП Алматы.

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