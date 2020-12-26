Система обеспечивает 100% исключение аварий.

Атырауский НПЗ внедряет на основных производствах технологии искусственного интеллекта, сообщает zakon.kz.

На установке этерификации легкой нафты каталитического крекинга (TAMЭ) Атырауского НПЗ завершено внедрение первой системы мониторинга технического состояния и автоматической диагностики КОМПАКС®. Она является частью программы по управлению цифровой надежностью производственных активов группы КМГ, направленной на повышение безопасности и эксплуатационной готовности технологических объектов, эффективности процессов технического обслуживания и ремонтов.

Система КОМПАКС® - единственный в мире программно-аппаратный комплекс, искусственный интеллект которого обеспечивает в реальном времени раннюю автоматическую диагностику неисправностей и прогноз технического состояния основного технологического оборудования НПЗ и НХЗ. Система обеспечивает 100% исключение аварий и внеплановых простоев технологических комплексов из-за внезапных отказов оборудования, значительное снижение длительности плановых остановочных ремонтов более чем на 30%, повышение дисциплины и ответственности персонала, а также сокращение затрат на техническое обслуживание и ремонт по сравнению с системой планово-предупредительных ремонтов (ППР).

Распределенная аппаратная платформа системы состоит из интеллектуальных измерительных модулей и датчиков различных физических величин, выполняющих измерение, усиление, преобразование и передачу сигналов с датчиков на агрегатах - в диагностическую станцию, расположенную в операторной технологической установки. Внедрение интеллектуальной технологии на установке этерификации легкой нафты каталитического крекинга является началом реализации пятилетней Программы завода по переводу динамического и основного статического оборудования на эксплуатацию по фактическому техническому состоянию. Уже в первом квартале 2021 года на АНПЗ будет развернута диагностическая сеть Compacs-Net® и еще 4 технологических комплекса будут оснащены аналогичными системами. Реализация этой Программы является ключевым звеном проекта по внедрению риск-ориентированных цифровых технологий управления надёжностью и операционной эффективностью дочерних предприятий группы АО «НК "КазМунайГаз". Необходимо сказать, что аналогичная система внедрена и успешно работает на ПНХЗ.

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