Технология с искусственным интеллектом может изменить лечение аневризмы

Система PreSize уже использовалась в операциях с участием 375 пациентов, в том числе в семи больницах Англии и Шотландии, а также в Германии, Финляндии и Украине, сообщает Zakon.kz.

Лечение аневризмы головного мозга может быть преобразовано с помощью программной платформы, основанной на искусственном интеллекте. Исследователи обнаружили, что программа, получившая название PreSize, точнее устанавливает стент, чем опытные нейрохирурги, сообщает Sky News.

Аневризма – это слабое или тонкое место на стенке сосуда в головном мозге, которое заполняется кровью, и ее разрыв может представлять угрозу для жизни.

Стент представляет собой сетчатую трубку, которая раскрывается и отводит поток крови, предотвращая дополнительное давление, которое может привести к разрыву аневризмы. В итоге кровь сворачивается и рассасывается.

Основатель Oxford Heartbeat, доктор Катерина Шпрангер, заявила, что при установке стента нейрохирургам приходится "много гадать". Стенты устанавливаются с помощью катетера в паху, а для проведения его через тело используется рентгеновский аппарат, при этом возможны осложнения.

"Если устройство, например, имеет недостаточный размер, оно может отсоединиться от кровеносных сосудов и начать перемещаться по кровеносной системе организма, что является огромным осложнением. Или, если он слишком велик, он может практически разорвать сосуд". Катерина Шпрангер

PreSize предоставляет точное изображение мозга пациента, а также "цифровых двойников", которые ведут себя так же, как стент, в реальной жизни, чтобы предсказать, что произойдет, если поместить конкретное устройство в конкретное место.



Программа может быть использована в операционной для опробования различных стентов, чтобы определить, какой из них будет работать лучше.

К настоящему времени система PreSize использовалась в операциях с участием 375 пациентов, в том числе в семи больницах Англии и Шотландии, а также в Германии, Финляндии и Украине.



В Национальном институте исследований в области здравоохранения и ухода (NIHR) заявили, что технологии ИИ обладают огромным потенциалом для ускорения диагностики и лечения и улучшения результатов для пациентов.

Согласно результатам первых исследований, преимущества PreSize представляются значительными. Она точнее предсказывает место "приземления" стента в головном мозге. При этом точность прогноза клиницистов составила в среднем 81%, в то время как точность прогноза PreSize достигла 95%.

Перед возможным широким внедрением еще необходимо провести дополнительные исследования.