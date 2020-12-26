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Токаев подписал поправки в Бюджетный кодекс РК

Текст Закона публикуется в печати.

Фото : zakon.kz.26 декабря 2020, 11:46

Президент РК Касым-Жомарт Токев подписал поправки в Бюджетный кодекс РК, сообщает zakon.kz.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Бюджетный кодекс Республики Казахстан", - говорится на сайте Акорды.

Текст Закона публикуется в печати.


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