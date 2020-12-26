Токаев подписал поправки в Бюджетный кодекс РК
Текст Закона публикуется в печати.
Фото : zakon.kz.26 декабря 2020, 11:46
Президент РК Касым-Жомарт Токев подписал поправки в Бюджетный кодекс РК, сообщает zakon.kz.
Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Бюджетный кодекс Республики Казахстан", - говорится на сайте Акорды.
Текст Закона публикуется в печати.
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