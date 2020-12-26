206 авиапассажиров прибыли в Казахстан без ПЦР-справок
Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.
Более 90 % авиапассажиров прибыли в Казахстан с ПЦР-справками, сообщает zakon.kz.
25 декабря 2020 года на территорию Республики Казахстан прибыло 20 международных авиарейсов из Австрии, Египта, Турции, ОАЭ, КНР, Грузии, РФ, Республики Беларусь и Узбекистана.
Из 2 285 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 2 079 человек, без справок прибыли 206 граждан РК.
В том числе:
в аэропорт г. Нур-Султан - 12 рейсов, 1 114 пассажиров, со справками – 1 020, без справок - 94;
в аэропорт г. Алматы - 6 рейсов, 978 пассажиров, со справками - 866, без справок - 112;
в аэропорт г. Шымкент - 1 рейс, 153 пассажира, все со справками;
в аэропорт г. Актау - 1 рейс, 40 пассажиров со справками.
Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.
По результатам ПЦР-анализа у всех 330 граждан РК, прилетевших в РК 24 декабря 2020 года, тестирование показало отрицательный результат.
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