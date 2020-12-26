Наследие Абая и аль-Фараби обсудили ученые в Таразе

По их мнению, многие труды аль-Фараби и Абая остаются до сих пор неосмысленными.

И аль-Фараби, и Абай учат нас ставить во главу жизни нравственные качества. Два великих гения всю свою жизнь просвещали общество, призывали совершенствоваться и трудиться во благо общества, сообщает zakon.kz.

Так считают участники научно-практической конференции "Әл-Фараби және Абай: ұлылар үндестігі", прошедшей в Таразе. Они сошлись во мнении, что изучение их трудов способствует духовному обогащению казахстанцев.

Сегодняшняя конференция посвящена 1150-летию великого учителя аль-Фараби и 175-летию поэта Абая Кунанбаева. Их наследие – вечно. На нем выросли и еще вырастут многие поколения казахстанцев. Аль-Фараби и Абай являются ярким примером преемственности поколений. Мы и дальше не должны нарушать эти традиции, - обратился к участникам аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.

Председатель Союза писателей Казахстана, заслуженный деятель РК, поэт Улыкбек Есдаулет отметил, что такие конференции помогают познать идеи великих мыслителей, больше узнать об уроках истории, не повторять ошибок прошлого в будущем, вернуться к истокам.

И аль-Фараби, и Абай были яркими представителями культуры своего времени. Их произведения актуальны и сегодня по целому ряду направлений. Они пытались донести до нас, что от духовного развития человека напрямую зависит процветание и успех целого государства, - говорит ректор КазНУ имени аль-Фараби, академик Галымкайыр Мутанов.

В режиме онлайн в конференции принимал участие председатель правления АО "Республиканская газета "Егемен Қазақстан" Дархан Кыдырали.

Аль-Фараби и Абая связывает очень многое. Они не сомневались, что основу прогресса составляют образование и наука, - сказал он.

Продолжил тему пропаганды духовных ценностей ректор ЕНУ имени Л.Н. Гумилева Ерлан Сыдыков. Он считает, что дойдя до глубины мысли Абая, наш народ сможет сохранить сплоченность, согласие и единство.

"Біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос" – наставлял Абай. Как и говорил Президент Касым-Жомарт Токаев, мы обязаны сделать великого просветителя брендом нового Казахстана. И показать его всему миру, - сказал Ерлан Сыдыков.

В ходе конференции были озвучены различные предложения по поводу проведения мероприятий в целях продвижения идей аль-Фараби и Абая, изучение их жизненного опыта.

Это поможет нам укрепить нашу государственность, развивать систему образования. Для этого необходимо сформировать новые положительные качества, избавиться от дурных привычек. Абай мечтал о создании справедливого общества и считал, чтобы не случилось надо оставаться человеком, - сказал ректор КазНПУ имени Абая Тахир Балыкбаев.

Абаевед, преподаватель ТарРУ имени М.Х.Дулати Рахат Саламатова выразила уверенность в том, что через труды великого просветителя можно пропагандировать достижения казахской культуры.

Многие труды аль-Фараби и Абая остаются до сих пор неосмысленными. Необходимо и дальше продолжить широкое их изучение. Ведь именно стремление к поиску знаний и трудолюбие являются основой их философии воспитания.

Кроме того, в рамках конференции глава региона Бердибек Сапарбаев и ректор Казахского национального университета имени аль-Фараби Галимкаир Мутанов подписали меморандум о сотрудничестве вуза и областного акимата.

Стороны обязуются сотрудничать в вопросах подготовки квалифицированных кадров в различных сферах, развития экономики, производства на принципах равенства и взаимоуважения.

КазНУ имени аль-Фараби - альма-матер многих выдающихся ученых Казахстана, колыбель талантов. Уверен, что наше сотрудничество станет взаимовыгодным и принесет много пользы всему Казахстану, - сказал Бердибек Сапарбаев.

Галимкаир Мутанов в свою очередь поблагодарил акима области за теплый прием и заверил, что вуз готов к продуктивному сотрудничеству.

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