Казахстанскую вакцину испытают на трех тысячах добровольцах
Ранее были привиты 244 казахстанцев.
Фото : Istock26 декабря 2020, 16:19
В Казахстане стартовала третья фаза клинических исследований казахстанской инактивированной вакцины QazCovid-in, передает zakon.kz.
Вакцина разработана учеными НИИ проблем биологической безопасности Комитета науки МОН РК.
Согласно данным ведомства, в результате первой и второй фаз клинических исследований, в которых приняли участие 244 казахстанца, стало известно, что вакцина безопасна, формирует антитела, индуцирует клеточный и гуморальный иммунитет.
В третьей фазе клинических испытаний примут участие уже три тысячи добровольцев.
Отмечается, что всем участникам исследований гарантирована выплата разового вознаграждения и медицинское страхование.
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