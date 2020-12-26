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Казахстанскую вакцину испытают на трех тысячах добровольцах

Ранее были привиты 244 казахстанцев.

Фото : Istock26 декабря 2020, 16:19

В Казахстане стартовала третья фаза клинических исследований казахстанской инактивированной вакцины QazCovid-in, передает zakon.kz.

Вакцина разработана учеными НИИ проблем биологической безопасности Комитета науки МОН РК.

Согласно данным ведомства, в результате первой и второй фаз клинических исследований, в которых приняли участие 244 казахстанца, стало известно, что вакцина безопасна, формирует антитела, индуцирует клеточный и гуморальный иммунитет.

В третьей фазе клинических испытаний примут участие уже три тысячи добровольцев.

Отмечается, что всем участникам исследований гарантирована выплата разового вознаграждения и медицинское страхование.


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