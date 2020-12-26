В "красной" зоне находятся четыре региона Казахстана

В "желтой" - три области.

В "красной зоне" по темпу распространения коронавируса находятся следующие регионы Казахстана - Атырауская, Акмолинской, Костанайская и Павлодарские области, передает zakon.kz.

В "желтой" зоне по-прежнему находятся Алматы, Нур-Султан и СКО.

В "зеленой" - Туркетанская, Кызылординская, Шымкент, Актюбинская, Жамбылская, Мангистауская, ЗКО, ВКО, Алматинская и Карагандинские области.

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