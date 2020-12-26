Кремирование ребенка вызвало гнев родителей-мусульман

Врачи выявили у младенца коронавирусную инфекцию.

Принудительная кремация 20-дневного ребенка в Шри-Ланке вызвала гнев его родителей-мусульман. Об этом пишет ВВС, передает zakon.kz.

Мохаммед Фахим и его жена Фатима Шафна были в восторге, когда их мальчик Шейх родился 18 ноября после шести лет попыток.

Однако радость их была недолгой. В ночь на 7 декабря они заметили, что ребенок дышит с трудом. Его срочно доставили в лучшую детскую больницу столицы - Lady Ridgeway.

Врачи сказали, что ребенок был в тяжелом состоянии и страдал от пневмонии. Около полуночи они сделали ПЦР-тест и заявили, что малыш был заражен коронавирусом, - рассказал Мохаммед Фахим.

После этого медики проверили супругов, однако их результаты были отрицательными. Родители не могли понять, как их ребенок заразился коронавирусом.

Взволнованной паре велели отправляться домой, а ребенку должны были провести дополнительные тесты. Родителям сказали звонить в больницу, чтобы узнавать последние новости.

На следующий день им сообщили, что их сын умер от коронавирусной инфекции. Мохаммед неоднократно требовал провести еще один ПЦР-тест, чтобы подтвердить коронавирус у малыша. Однако, по его словам, врачи отказывались делать это.

Затем врачи попросили мужчину подписать документ, разрешающий кремацию ребенка - этого требует закон Шри-Ланки. Мохаммед Фахим отказался - кремация тел запрещена в исламе. Мужчина неоднократно просил вернуть ему тело своего ребенка, однако чиновники отказывали. Через день ему сообщили, что тело ребенка везут в крематорий.

Политические, религиозные и общественные лидеры, представляющие мусульманскую общину, неоднократно просили правительство изменить политику о кремации погибших от коронавируса. Они указали на практику более чем 190 стран и рекомендации ВОЗ.

Правительство Шри-Ланки в свою очередь утверждает, что захороненные тела могут загрязнять грунтовые воды.

Известный вирусолог профессор Малик Пейрис поставил под сомнение эту теорию.

Covid-19-это не болезнь, передающаяся через воду. И я не видел никаких доказательств того, что он распространяется через тела. Вирус может размножаться только в живой клетке. Как только человек умирает, способность вирусов размножаться уменьшается. Кроме этого, тела не хоронят прямо в проточной воде. После того, как вы захороните тело на глубине двух метров, завернутое в непромокаемую пленку, маловероятно, что оно загрязнит проточную воду, - отметил Пейрис.

Вскоре после того, как стало известно о кремации малыша, мужчины, женщины, священнослужители других конфессий, правозащитники и оппозиционные политики собрались у крематория и повязали белые ленты на воротах. Люди также осудили произошедшее в социальных сетях.

Вице-президент Мусульманского совета Шри-Ланки Хилми Ахмед сказал ВВС, что политика властей направлена против мусульманского меньшинства.

Похоже, они не принимают во внимание советы вирусологов, микробиологов или эпидемиологов. Это, вероятно, последняя капля для мусульман, потому что никто не ожидал, что этот маленький ребенок будет кремирован, даже не показав ребенка родителям, - сказал он.

Но правительство отрицает, что эти меры направлены против мусульман.

Иногда приходится делать то, что нам не слишком нравится. Я понимаю, что это очень деликатный вопрос. Даже мои друзья-мусульмане звонят мне и просят помочь. Но как правительство мы должны принимать решения, основанные на науке, ради всех заинтересованных сторон, - сказала пресс-секретарь кабинета министров Кехелия Рамбуквелла.

Сообщается, что премьер-министр Махинда Раджапакса поручил властям найти подходящую землю для захоронения тех, кто умирает от коронавируса.

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