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WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах с нового года

Для того чтобы мессенджер начал работу на телефонах, необходимо обновить операционную систему до необходимой версии.

Фото : zakon.kz.27 декабря 2020, 06:36

С 1 января 2021 года мессенджер WhatsApp перестанет работать на смартфонах, не поддерживающих более новые версии операционных систем — iOS и Android, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом 26 декабря сообщило издание The Mirror.

Приложение перестанет функционировать на устройствах, которые невозможно обновить до iOS 9 или Android 4.0.3. В частности, речь идет об iPhone 4 и более ранних моделях. Пользователям рекомендуется сделать резервную копию переписок для того, чтобы не потерять важные данные.

Для того чтобы мессенджер начал работу на телефонах, вышедших после iPhone 4, необходимо обновить операционную систему до необходимой версии.


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