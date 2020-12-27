Минздрав РК опубликовал новые данные по коронавирусу

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 776 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 26 декабря 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 776 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 61

город Алматы - 85

город Шымкент - 7

Акмолинская область - 55

Актюбинская область - 7

Алматинская область - 62

Атырауская область - 132

Восточно-Казахстанская область - 39

Жамбылская область - 15

Западно-Казахстанская область - 34

Карагандинская область - 37

Костанайская область - 63

Кызылординская область - 6

Мангистауская область - 19

Павлодарская область - 79

Северо-Казахстанская область - 59

Туркестанская область - 16

Всего в стране выявлен 151 727 заболевший.

В Казахстане 1 176 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 35,

в городе Алматы - 23,

в Акмолинской области - 77,

в Алматинской области - 25,

в Атырауской области - 101,

в ВКО - 724,

в ЗКО - 23,

в Карагандинской области - 35,

в Костанайской области - 2,

в Павлодарской области - 45,

в СКО - 83,

в Туркестанской области - 3.

Всего в стране выздоровели – 139 022 человека от COVID-19.

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