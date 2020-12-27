Минздрав РК опубликовал новые данные по коронавирусу
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 776 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 26 декабря 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 776 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 61
город Алматы - 85
город Шымкент - 7
Акмолинская область - 55
Актюбинская область - 7
Алматинская область - 62
Атырауская область - 132
Восточно-Казахстанская область - 39
Жамбылская область - 15
Западно-Казахстанская область - 34
Карагандинская область - 37
Костанайская область - 63
Кызылординская область - 6
Мангистауская область - 19
Павлодарская область - 79
Северо-Казахстанская область - 59
Туркестанская область - 16
Всего в стране выявлен 151 727 заболевший.
В Казахстане 1 176 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
в городе Нур-Султан - 35,
в городе Алматы - 23,
в Акмолинской области - 77,
в Алматинской области - 25,
в Атырауской области - 101,
в ВКО - 724,
в ЗКО - 23,
в Карагандинской области - 35,
в Костанайской области - 2,
в Павлодарской области - 45,
в СКО - 83,
в Туркестанской области - 3.
Всего в стране выздоровели – 139 022 человека от COVID-19.
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