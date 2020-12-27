"Барыс" одержал пятую победу подряд, с крупным счетом обыграв "Амур"

В следующем матче "Барыс" сыграет с "Сибирью" 28 декабря.

Нур-султанский "Барыс" обыграл хабаровский "Амур" в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Чемпионате"

Встреча прошла на "Барыс-Арене" в Нур-Султане и завершилась со счетом 5:2 (1:0, 1:1, 3:2) в пользу подопечных Юрия Михайлиса.

В составе казахстанской команды отличились Мэтт Фрэттин, Алихан Асетов, Кертис Волк, оказавшись в меньшинстве, а также Якоб Лилья, оформивший дубль. Отметим, что Волк в этой встрече набрал три очка.

У хабаровской команды шайбы забросили Михал Йордан и Доминик Машин, реализовавшие большинство.

Для "Барыса" (43 очка) эта победа стала пятой подряд, команда занимает 8-е место в Восточной конференции. "Амур" (31) потерпел третье поражение кряду и занимает 10-ю строчку на Востоке.

В следующем матче "Барыс" сыграет с "Сибирью" 28 декабря, а "Амур" в этот же день встретится с "Автомобилистом".







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