Ночные клубы и караоке-бары работали в карантин в Алматы
Мониторинговые группы проводят рейды в барах и ночных клубах города.
В Алматы выявили нарушение карантина сразу в нескольких увеселительных заведениях, сообщает zakon.kz.
Нарушения карантинных норм были зафиксированы в клубах на углу Абая и Байсеитовой, в ночном клубе по проспекту Аль-Фараби, в караоке барах на Кабанбай батыра и Айманова. В санитарной службе города отметили, что ответственность предусмотрена не только для владельцев заведений, но и для посетителей.
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При этом в Алматы продолжает наблюдаться напряженная ситуация с распространением коронавируса. Прогноз регистрации КВИ по неделям декабря месяца составляет с учетом прироста заболеваемости в 1,1 раза: 1 неделя – 420 случаев, 2 неделя – 460 случаев, 3 неделя – 510 случаев, 4 неделя - 560 случаев с итоговым значением за декабрь месяц 1900 случаев по оптимистичному и 2100 случаев КВИ по пессимистичному прогнозу.
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