Убитого лебедя нашли в Актау

На его шее была удавка.

Жители одного из микрорайонов Актау обнаружили мертвого лебедя, передает zakon.kz со ссылкой на Lada.kz.

На его шее была удавка.

Инцидент прокомментировал руководитель неправительственного учреждения (НПУ) "ЭкоМангистау" Кирилл Осин.

По его словам, диким животным помогают неравнодушные жители, хотя городские власти еще два года назад обещали выделить два гектара земли под реализацию проекта эколого-образовательного центра помощи бездомным и диким животным.

Я не понимаю, что случилось с людьми, с детьми, с подростками. Это просто чудовищно, - сказал Кирилл Осин

Редакция направила запрос в Мангистаускую областную территориальную инспекцию лесного хозяйства и животного мира.

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