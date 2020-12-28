Акима района осудили на 5 лет за мошенничество

Им были присвоены почти 12 млн тенге.

Департаментом экономических расследований по Актюбинской области КФМ МФ РК завершено уголовное дело по факту мошенничества со стороны акима сельского округа Мугалжарского района, передает zakon.kz.

Так, в результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что Актюбинским филиалом АО "Аграрная кредитная корпорация" был предоставлен кредит владельцу крестьянского хозяйства на общую сумму 11 840 000 тенге для приобретения 40 голов лошадей по программе "Кулан", которые так и не дошли до владельца крестьянского хозяйства, - рассказали в КФМ.

Приговором Мугалжарского районного суда Актюбинской области аким сельского округа признан виновным по статье 190 ч.4 УК РК (мошенничество в особо крупном размере). За использование подложных документов и расписки с целью присвоения и растраты указанных денежных средств для собственных нужд суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы.





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