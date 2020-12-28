Жителей Усть-Каменогорска шокировала окровавленная остановка

Проводятся необходимые следственные действия.

Жителей Усть-Каменогорска испугала окровавленная теплая остановка, сообщает zakon.kz.

В полиции YK-news.kz прокомментировали фотографию, сделанную очевидцами в павильоне на автобусной остановке "К. Кайсенова".

На снимке видны следы крови на полу и скамейках в теплой остановке.

В департаменте полиции ВКО рассказали, что там произошло.

27 декабря в медучреждение с телесными повреждениями обратился 54-летний горожанин, — сообщили в ДП. — Установлено, что между ним и его знакомым в закрытом павильоне остановки произошла ссора, в ходе которой были причинены телесные повреждения.

Подозреваемый установлен, проводятся необходимые следственные действия.

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