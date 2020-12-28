Сильный снегопад ожидается на Новый год в Казахстане
До 38 градусов похолодает в стране.
Фото : vesti.ru28 декабря 2020, 11:34
В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 29-31 декабря, сообщает zakon.kz.
На территории Казахстана ожидается быстрая смена атмосферных процессов.
Атлантический циклон, с большими запасами тепла и влаги, принесет обильные снегопады, усиление ветра с метелью и кратковременное повышение температуры воздуха на большей части Казахстана, - сообщили в ведомстве.
Но уже 30 декабря в тыл циклону ожидается вторжение холодных воздушных масс из районов Арктики, с которым ожидается постепенное прекращение осадков и значительное понижение температур воздуха.
На севере в ночные часы температура опустится до 30-38 градусов мороза. Местами по республике ожидается туман.
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