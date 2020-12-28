Два миллиона тенге получат победители конкурса "Учитель-новатор 2020"

Участники конкурса в своих работах продемонстрировали высокий уровень профессионализма.

19 декабря апреля 2020 года завершился ежегодный Республиканский конкурс для педагогов "Учитель-новатор 2020", целью которого является выявление передовых примеров в использовании цифровых ресурсов в учительской практике.

5 лет подряд конкурс проходил в два тура с подведением итогов в конце учебного года, однако в этом году, в связи с карантином, организаторам конкурса пришлось перенести прием заявок и подведение итогов на конец календарного года.

Участники конкурса в своих работах – видеофрагментах урока – продемонстрировали высокий уровень профессионализма и гибкости в условиях онлайн-обучения, а также творческий подход к использованию ИКТ (информационно-коммуникационных технологий).

В условиях дистанционного обучения была введена еще одна номинация – "ИКТ на онлайн-уроке", в рамках которой педагоги проводили учебные занятия в синхронном формате с помощью платформ для проведения онлайн-конференций.

Победителей конкурса "Учитель-новатор 2020" определяла специальная экспертная комиссия, в состав которой вошли ведущие специалисты, мастера педагогики, а также победители конкурса прошлых лет и участники проекта OnlineMektep 4 четверть 2019-2020 уч. гг.

Мы благодарим уважаемое жюри, а также всех участников конкурса и объявляем победителей!

Номинация "ИКТ на уроке"

Кунарова Жанна Куспангалиевна, учитель русского языка и литературы КГУ "Школа-лицей №14 им. Н.К. Крупской", г. Аральск Кызылординской области.

Приз: диплом победителя и 500 000 тенге.

Номинация "ИКТ на онлайн-уроке"

Жанахметова Толкын Амангельдиновна, учитель казахского языка и литературы КГУ "Областная специализированная школа-лицей для детей, одарённых в области математики, физики, информатики", г. Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области.

Приз: диплом победителя и 500 000 тенге.

Номинация "ИКТ в воспитательной работе"

В этом году экспертной комиссии было сложно определить среди финалистов победителей в данной номинации в связи с большим количеством творческих и оригинальных работ. Поэтому было принято решение разделить приз между двумя участниками.

Залгаринова Алмагуль Имангалиевна, учитель казахской литературы КГУ "Улентинская средняя школа", село Уленты Ерементауского района.

Приз: диплом победителя и 250 000 тенге.

Серікбай Ерік Ниязбекұлы, учитель информатики КГУ "Школа-гимназия № 7 имени Беимбета Майлина", г. Рудный Костанайской области.

Приз: диплом победителя и 250 000 тенге

Номинация "ИКТ в дошкольном образовании"

В данной номинации экспертной комиссии также было сложно определить среди финалистов победителей, поэтому было принято решение разделить приз между двумя участниками.

Янчук Анна Владимировна, воспитатель КГКП "Ясли-сад "Ивушка", г. Лисаковск Костанайской области.

Приз: диплом победителя и 250 000 тенге

Токжигитова Аяужан Конысбаевна, воспитатель ТОО Детский сад "Акылтай", г. Семей Восточно-Казахстанской области.

Приз: диплом победителя и 250 000 тенге

Конкурсанты, чьи работы соответствуют условиям конкурса, получат электронные Благодарственные письма до 15 января 2021 г. по почте или через личный кабинет на платформе OnlineMektep.

Поздравляем победителей конкурса с заслуженной победой! Желаем всем неиссякаемого творческого вдохновения и новых свершений!

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