Более 3,5 тысяч школьников заболели коронавирусом

Заболеваемость коронавирусом среди школьников растет.

С начала учебного года среди школьников зарегистрировано 3 658 случаев коронавирусной инфекции, рассказал на брифинге в СЦК первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов, передает корреспондент zakon.kz.

Всего с начала учебного года среди школьников зарегистрировано 3 658 случаев КВИ, в том числе 994 среди детей, обучающихся в дежурных классах, что составляет 0,1% от общего числа обучающихся в офлайн режиме. И 2 664 - среди детей, обучающихся дистанционно, - сказал Шоранов.

Также он добавил, что из-за коронавируса были изменены подходы к обучению. Представитель Минздрава напомнил, что для исключения контакта новый учебный год был начат в новом формате обучения.

Как вы знаете, учебный год начат в дистанционном формате, в офлайн режиме учились только ученики 1, 5 классов и школы с количеством учащихся до 180 детей, далее со второй четверти на традиционный формат обучения переведены школы с количеством учащихся до 300 детей, разрешено обучение в дежурных классах с 1 по 5 классов, в международных школах – до 7 класса, - пояснил вице-министр.

С третьей четверти планируется комбинированное обучение для выпускных классов – это 9, 11 (12) классы, в также штатное обучение для студентов первого курса колледжей и вузов со второго семестра учебного года.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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