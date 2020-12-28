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У Алисы Фрейндлих поражены легкие на 80% из-за COVID-19

Актрису экстренно доставили в больницу 25 декабря

Фото : ria.ru28 декабря 2020, 16:07

Актриса Алисы Фрейндлих, которую ранее госпитализировали с коронавирусом, в настоящее время находится в реанимации с 80% поражением легких, передает zakon.kz.

Динамика отрицательная. Кислород подается через аппарат для неинвазивной вентиляции легких, — говорится в сообщении Life Shot.

Отмечается, что 86-летнюю актрису экстренно доставили в больницу 25 декабря, тогда у нее выявили поражение 36% легких.


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