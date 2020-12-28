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В Алматы презентовали книгу, посвященную героям-панфиловцам

Книги переданы представителям консульств Кыргыстана, Таджикистана и Узбекистана.

Фото : пресс-служба28 декабря 2020, 16:50

В Алматы в филиале Военно-исторического музея Вооруженных Сил Казахстана к 80-летию битвы за Москву прошла международная презентация книги доктора исторических наук, профессора КазНУ им. Аль-Фараби Лайлы Ахметовой "Панфиловцы: наша гордость, наша слава", сообщает zakon.kz.

По информации пресс-службы Алматинского гарнизона, презентация была организована совместно с частным фондом "Генерала Панфилова", Центром содействия патриотического развития имени полковника Бориса Керимбаева, при содействии министерств обороны и иностранных дел.

Книга "Панфиловцы: наша гордость, наша слава" издана в Алматы при поддержке Фонда Первого Президента РК – Елбасы тиражом в 1 000 экземпляров. В течение 2020 года Фонд осуществил передачу книг в центральные архивы, библиотеки, музеи страны, Департаменты по делам обороны южных областей, откуда были призваны бойцы и командиры в знаменитую 316 стрелковую дивизию.

В результате архивных поисков в книге опубликованы новые материалы, написаны истории полков и других воинских подразделений Панфиловской дивизии, описаны подвиги бойцов и командиров.

Основной акцент сделан на первый состав дивизии, ушедший 18-19 августа 1941 г. семью эшелонами из Алма-Аты в действующую армию.

После презентации книги были переданы также представителям консульств Кыргыстана, Таджикистана и Узбекистана.


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