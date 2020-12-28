Горячие новости
Читайте также

В Грозном произошло нападение на сотрудников полиции

Нападавшие были вооружены ножами.

Фото : соцсети28 декабря 2020, 18:26

В центре Грозного произошла стрельба, передает zakon.kz со ссылкой на Telegram-канал Mash.

По предварительной информации, произошло нападение на сотрудников полиции.

Как сообщает в своем Telegram-канале издание Baza боевики, атаковавшие сотрудников полиции были вооружены ножами. Они напали на сотрудников, желая завладеть служебным оружием, но были убиты.

16 декабря глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о ликвидации в ходе контртеррористической спецоперации в Чечне боевика.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты