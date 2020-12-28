Казахстанцы не смогут использовать пенсионные деньги на образование
Государство в достаточном объеме предоставляет гранты на обучение.
Фото : pixabay.com28 декабря 2020, 19:05
Казахстанцы не смогут использовать пенсионные деньги на образование, сообщил первый вице-министр труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасов, передает zakon.kz.
В настоящее время государство в достаточном объеме предоставляет гранты для получения гражданами нашей страны образования. Это успешно реализуется, в том числе механизмы накопления предусмотрены. С учетом первичности и важности, образование не было поддержано и на сегодняшний день не рассматривается, - заявил он.
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