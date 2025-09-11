#АЭС в Казахстане
Общество

Казахстанцы не смогут использовать пенсионные излишки на стоматологию

запрет на снятие пенсионных, лечение, стоматология, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2025 11:11 Фото: pexels
С 15 сентября 2025 года в Казахстане приостанавливают прием заявлений на использование пенсионных накоплений для оплаты стоматологических услуг, сообщает Zakon.kz.

Такое объявление в среду, 10 сентября, разместила пресс-служба "Отбасы банка".

"Уважаемые клиенты, уведомляем вас о том, что с 15 сентября 2025 года на платформе enpf-otbasy.kz не будут приниматься заявки по использованию пенсионных излишков на лечение зубов".Пресс-служба "Отбасы банка"

В банке также уточнили, что все заявки, поданные до указанной даты, будут обработаны в штатном режиме.

О сроках возобновления приема заявок банк обещает сообщить дополнительно.

Стоит отметить, что за день до этого объявления, 9 сентября 2025 года, глава Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Жанат Элиманов рассказал Касым-Жомарту Токаеву о резонансных фактах незаконного обналичивания пенсионных накоплений.

Так, агентство выявило необоснованное изъятие 200 миллиардов тенге из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) под видом стоматологических услуг. Средства выводились через фиктивные схемы, в которых были задействованы частные клиники.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
