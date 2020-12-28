Ограбление магазина в Алматы со стрельбой. Хозяйка рассказала подробности

Всех четверых грабителей задержали.

27 декабря стало известно, что неизвестные в медицинских масках попытались ограбить магазин в Алматы. Хозяйка магазина рассказала подробности произошедшего, передает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Ночью за несколько минут до закрытия магазина четверо мужчин в медицинских масках забежали в помещение и потребовали у кассира всю выручку, угрожая пневматическим пистолетом.

Грабители не знали, что в тот момент в магазине находились несколько человек. Они проводили ревизию товара. Заметив, что продавец не один, преступники скрылись, но перед этим успели несколько раз выстрелить. К счастью, никто не пострадал.

Стресс моральный, конечно, понесли мои девочки, сильный, испугались. Забежали вчетвером. Сказали: "Деньги на стол!" Ну, мы были там все, они не ожидали, думали, один продавец в ночь работает. Дочка была, она прямо на пол легла. Они сразу убежали, когда нас оказалось много, но выстрелы были, - рассказала хозяйка магазина Раиса.

Всех четверых грабителей задержали. Им грозит до 10 лет лишения свободы. В полиции начали досудебное расследование.

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